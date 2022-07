Concorso Allievi Carabinieri 2022, bando da 4189 posti: norme tecniche prova scritta (Di giovedì 28 luglio 2022) *aggiornamento del 28/07/2022: pubblicate sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri le norme tecniche per il corretto svolgimento della prova scritta della procedura di selezione per 4189 Allievi, che si terrà nella prima decade di settembre 2022. Nell’avviso si legge che la prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a 100. Il punteggio grezzo scaturisce dalla lettura ottica descritta nel precedente para.8c, assegnando: 1 punto per ciascuna risposta esatta; 0 punti per ciascuna risposta: (a) errata; (b) non data; (c) per la quale è stato apposto segno su più di una ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 28 luglio 2022) *aggiornamento del 28/07/: pubblicate sul sito istituzionale dell’Arma deileper il corretto svolgimento delladella procedura di selezione per, che si terrà nella prima decade di settembre. Nell’avviso si legge che la, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a 100. Il punteggio grezzo scaturisce dalla lettura ottica denel precedente para.8c, assegnando: 1 punto per ciascuna risposta esatta; 0 punti per ciascuna risposta: (a) errata; (b) non data; (c) per la quale è stato apposto segno su più di una ...

