Cina-Usa, Xi a Biden: “Su Taiwan non giocare con il fuoco” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Su Taiwan gli Stati Uniti “non giochino con il fuoco”. E’ quello che il presidente cinese Xi Jinping ha detto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo quanto si legge nel comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Pechino dopo la telefonata tra i due leader. “La Cina si oppone fermamente alle mosse separatiste verso l'”indipendenza di Taiwan” e all’interferenza di forze esterne e non concederà mai alcuno spazio alle forze ‘indipendentiste di Taiwan’ in alcuna forma”, ha ribadito Xi. “La posizione del governo e del popolo cinese sulla questione di Taiwan è coerente ed è la ferma volontà degli oltre 1,4 miliardi di cinesi di salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale della Cina – si legge – L’opinione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sugli Stati Uniti “non giochino con il”. E’ quello che il presidente cinese Xi Jinping ha detto al presidente degli Stati Uniti Joe, secondo quanto si legge nel comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Pechino dopo la telefonata tra i due leader. “Lasi oppone fermamente alle mosse separatiste verso l'”indipendenza di” e all’interferenza di forze esterne e non concederà mai alcuno spazio alle forze ‘indipendentiste di’ in alcuna forma”, ha ribadito Xi. “La posizione del governo e del popolo cinese sulla questione diè coerente ed è la ferma volontà degli oltre 1,4 miliardi di cinesi di salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale della– si legge – L’opinione ...

