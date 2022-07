Belgio | approvato lo scambio di detenuti con l’Iran

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il Parlamento di Bruxelles ha ratificato l’accordo consullodi, firmato a marzo dopo che un cittadino belga era stato arrestato con l’accusa di spionaggio. La detenzione di quest’ultimo è stata resa nota solo di recente: Olivier Vandecasteele, collaboratore di ONG umanitarie, aveva lasciatopiù di anno fa dopo aver perso il lavoro, ma quando a febbraio era tornato nel Paese per prendere i suoi effetti personali è stato messo in carcere come spia, accusa che ilha dichiarato essere senza fondamento. Come contropartita, Bruxelles dovrebbe far partire Assadollah Assadi, un diplomatico iraniano che nel 2021 è stato condannato a venti anni di carcere per l’organizzazione di un attentato esplosivo in Francia. Secondo la corte di Anversa che lo ha giudicato, Assadi ha ...

StrumentiP : #Eurasia Il Parlamento di Bruxelles ha ratificato l’accordo con l’Iran sullo scambio di detenuti, firmato a marzo d… - Hamidkharazi1 : RT @GiovaniIraniani: 1) Condanniamo con forza il vergognoso accordo approvato dal Belgio: avete legittimato terrorismo e diplomazia degli o… - RadioItaliaIRIB : Belgio ha approvato il patto con l'Iran su scambio di prigionieri - AdYSEOhDtvKquDv : RT @GiovaniIraniani: 1) Condanniamo con forza il vergognoso accordo approvato dal Belgio: avete legittimato terrorismo e diplomazia degli o… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: ROMA. Nel contesto della cooperazione strutturata permanente (Permanent Structured Cooperation - PESCO), il 19 novembre 2… -

EuropaToday

... seguiti, a pochi giorni di distanza, da Australia,, Danimarca e Finlandia (sorprende vedere ... tra i quali molti di quelli che hannoil New Green Deal sventolato dalla presidente ...L'Irlanda harecentemente una riduzione dell'IVA al 9% su luce e gas, così come ilche la porta al 6%, la Spagna al 10% (ma solo per le offerte luce e gas per i clienti domestici) e ... Belgio ratifica patto con l'Iran su scambio di prigionieri e rilascerà un terrorista BOLOGNA (ITALPRESS) - Secondo via libera da Bruxelles in pochi giorni. L'Emilia-Romagna può così attivare investimenti per oltre 1 miliardo di euro del F ...Per l’Italia coinvolte Ansaldo, De Nora, Enel, Fincantieri, Alstom e Iveco (articolo di Quotidiano Energia) (ANSA) ...