Addio al critico letterario Pietro Citati. Aveva 92 anni

(Di giovedì 28 luglio 2022) Autore e biografo, spaziando tra le epoche ha scritto saggi e biografie in forma narrativa di grandi scrittori, come Manzoni, Goethe e Tolstoj

RaiCultura : Addio a Pietro Citati, scrittore e critico letterario. Vinse il Premio Strega nel 1984 con “Tolstoj”. Aveva 92 anni. - Lizzie_B90 : RT @RaiCultura: Addio a Pietro Citati, scrittore e critico letterario. Vinse il Premio Strega nel 1984 con “Tolstoj”. Aveva 92 anni. https:… - flamulamaria : Addio allo scrittore e critico Pietro Citati - Know4Innovation : RT @RaiCultura: Addio a Pietro Citati, scrittore e critico letterario. Vinse il Premio Strega nel 1984 con “Tolstoj”. Aveva 92 anni. https:… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Scrittore, saggista e biografo letterario, aveva vinto il premio Strega nel 1984 con la biografia di Tolstoj -

a Piero Citati. Si è spento a 92 anni. Lo ha annunciato Repubblica che lo ha avuto tra i suoi ... ha poi iniziato la sua carriera diletterario collaborando a riviste come Il Punto dove ...Caldo afosoper sempre Forse è troppo presto per dirlo ma di certo la colonnina del termometro nei ... Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito. Abbonati a ...Autore e biografo, spaziando tra le epoche ha scritto saggi e biografie in forma narrativa di grandi scrittori, come Manzoni, Goethe e Tolstoj ...È morto a 92 anni Pietro Citati, scrittore e critico letterario. Era nato a Firenze il 20 febbraio 1930. Una sua specialità erano le biografie dei grandi scrittori in forma narrativa; per due di quest ...