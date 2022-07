Ultime Notizie Roma del 27-07-2022 ore 14:10 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio quali azioni senza pace a due mesi dal voto Letta punta sulla lista del PD ma perde la direzione che la legge elettorale costringe ad alleanze poi vede sale Di Maio No al Campo Largo col Movimento 5 Stelle Calenda draghi non è disponibile mi candido io come premier per il momento Italia viva corre da sola dice Renzi Conte Movimento 5 Stelle Sara terzo Polo saremo il campo giusto speranza sui pentastellati archiviare storia importante Crippa si dimette da capogruppo dei 5 Stelle casamorati nel centro-destra sulla Lombardia aspetto un chiarimento se non arriva mi sentirò libera gelo con fontana mercoledì oggi Il vertice dei leader tensione sulla premiership a Palazzo Chigi chi prende un voto in più a ferma Salvini vota il cavaliere non mi appassiona anche Carfagna ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio quali azioni senza pace a due mesi dal voto Letta punta sulla lista del PD ma perde la direzione che la legge elettorale costringe ad alleanze poi vede sale Di Maio No al Campo Largo col Movimento 5 Stelle Calenda draghi non è disponibile mi candido io come premier per il momento Italia viva corre da sola dice Renzi Conte Movimento 5 Stelle Sara terzo Polo saremo il campo giusto speranza sui pentastellati archiviare storia importante Crippa si dimette da capogruppo dei 5 Stelle casamorati nel centro-destra sulla Lombardia aspetto un chiarimento se non arriva mi sentirò libera gelo con fontana mercoledì oggi Il vertice dei leader tensione sulla premiership a Palazzo Chigi chi prende un voto in più a ferma Salvini vota il cavaliere non mi appassiona anche Carfagna ...

sole24ore : ?? La #Turchia ha affermato che le esportazioni di #grano dai porti ucraini potrebbero riprendere entro una settiman… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - sportli26181512 : Sportmediaset - Milan, per De Ketelaere tempo fino a lunedì. Se non si chiude i rossoneri andranno su Ziyech: Claud… - Bardockssj76 : @SCUtweet @valebertuu 1) di traumatico li non c’è nulla visto che dalle ultime notizie mfprmazioni ha sentito dolor… -