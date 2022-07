Silvio Berlusconi non si piega. Il premier si decide a urne chiuse (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per Silvio Berlusconi non c’è fretta di scegliere il leader del Centrodestra. Neanche il tempo di iniziare ufficialmente la campagna elettorale, la quale sarà inevitabilmente piuttosto breve, che nella coalizione dei tre tenori è già iniziato il tutti contro tutti. Per Silvio Berlusconi non c’è fretta di scegliere il leader del Centrodestra Da un lato c’è Giorgia Meloni che vuole capitalizzare il suo essere stata all’opposizione per l’intera legislatura, dall’altro Matteo Salvini che non vuole mollare lo scettro di re del Centrodestra e Berlusconi che sta cercando il modo per evitare di essere fagocitato dai partner sovranisti. Insomma una partita di poker in cui gli alleati-avversari non fanno altro che rilanciare le rispettive puntate ma dove nessuno, almeno per il momento, intende chiamare un ‘all ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pernon c’è fretta di scegliere il leader del Centrodestra. Neanche il tempo di iniziare ufficialmente la campagna elettorale, la quale sarà inevitabilmente piuttosto breve, che nella coalizione dei tre tenori è già iniziato il tutti contro tutti. Pernon c’è fretta di scegliere il leader del Centrodestra Da un lato c’è Giorgia Meloni che vuole capitalizzare il suo essere stata all’opposizione per l’intera legislatura, dall’altro Matteo Salvini che non vuole mollare lo scettro di re del Centrodestra eche sta cercando il modo per evitare di essere fagocitato dai partner sovranisti. Insomma una partita di poker in cui gli alleati-avversari non fanno altro che rilanciare le rispettive puntate ma dove nessuno, almeno per il momento, intende chiamare un ‘all ...

