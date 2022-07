(Di mercoledì 27 luglio 2022) Non una parola di critica su Trenord, non una parola in difesa dei pendolari, vittime di un disservizio quotidiano. Abbiamo presentato mille emendamenti, per provare a correggere questa manovra ...

TV7Benevento : Lombardia: Di Marco (M5s), 'bilancio specchio di caos e lotte interne al centrodestra' - - quibresciait : Assestamento bilancio, Di Marco (M5S): “Rispecchia il caos del centrodestra” - Milano. Di Marco (M5S): «L’assestame… - feltrinellied : @Marco_Rizzo @LelioBonaccorso Un abbraccio dalla Lombardia alla Sicilia, stile Reed Richards - marco_disca : RT @valkeasusi: Cinque giorni in Lombardia passati tra i cacciavitari e non ne se ne può più. - infoitinterno : Lombardia: Di Marco (M5s), 'Moratti-Fontana?centrodestra è allo sbando' -

Agenzia askanews

...particolarmente critica sul Passo San, imbiancato come in inverno. Ma i chicchi di ghiaccio si sono abbattuti anche sui terreni resi secchi dalla siccità che tuttora flagella l'intera,...... ne ha dieci e viene subito dopo Campania (trenta), Lazio (tredici) e(dodici). La prima ... aperta da Stefano Canosci, e il locale diManzi a Firenze Giotto , che ha sede in via ... Lombardia, Di Marco (M5s): cdx allo sbando e in vicolo cieco Al Pirellone nasce un nuovo e unico gruppo consiliare +Europa/Azione. Secondo Usuelli poi «La Lega dovrà spiegare ai lombardi perché preferiscono avere Meloni presidente del Consiglio rispetto a Dragh ...Colpiti a macchia d’olio il versante retico e l’orobico, imbiancato come in inverno il Passo San Marco. Danni in tutta la Lombardia ...