Agenzia ANSA

"D'estate il flusso e' sempre piu' alto, arrivano dalla Tunisia e dalla Libia, ma non c'e' niente di nuovo". Cosi' Marta Bernardini di Mediterreanla ong delle chiese evangeliche che da anni opera a Lampedusa accogliendo i migranti al molo Favaloro. "Il problema sono i trasferimenti, non c'e' volonta' politica per far funzionare le cose ...L'evento sarà patrocinato da, programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, e dal suo ostello sociale DambeSo, SOS Rosarno e La Coperta della ... Mediterranean Hope: "A Lampedusa anche duemila persone in un centro da 350" - Italia 'D'estate il flusso e' sempre piu' alto, arrivano dalla Tunisia e dalla Libia, ma non c'e' niente di nuovo'. Cosi' Marta Bernardini di ...Below Deck Mediterranean fans were in a frenzy after an onboard romance was revealed. They have since slammed the behaviour of one half of the couple for "playing games" with the other. Season seven ...