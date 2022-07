Il West Ham insiste per Zielinski, con 38 milioni si può chiudere (Di martedì 26 luglio 2022) Il West Ham non molla Zielinski Il West Ham non ha ancora abbandonato la pista che porta a Piotr Zielinski, nonostante il Napoli abbia rifiutato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 luglio 2022) IlHam non mollaIlHam non ha ancora abbandonato la pista che porta a Piotr, nonostante il Napoli abbia rifiutato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | Gianluca #Scamacca sbarcherà oggi a Londra: previste domani le visite mediche e la firma col… - DiMarzio : #Calciomercato | #Scamacca verso il @WestHam: appena arrivato a Ciampino, pronto per il volo per Londra ?? FOTO e V… - Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - ricebaby09 : benvenuti nella scamacca della famiglia West Ham ?????? - STnews365 : Troppo bassa l'offerta del West Ham per Zielinski. Il club inglese, per strappare il polacco al Napoli, dovrà alzar… -