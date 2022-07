Una Vita, anticipazioni 26 luglio 2022: una preziosa informazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Genoveva farà di tutto per trovare Rodrigo Lluch e nel corso della puntata Una Vita in onda il 26 luglio 2022 su Canale 5, entrerà in possesso di una preziosa informazione per riuscire nel suo intento. La donna, infatti, stando alle anticipazioni, visionerà le lettere rubate al chimico e lì troverà la chiave per trovare il nascondiglio dell'uomo. Nel frattempo, Felipe assisterà ad una misteriosa telefonata di Dori e si insospettirà. anticipazioni Una Vita 26 luglio 2022: Genoveva trova un'informazione importante per trovare Rodrigo Lluch Marcelo metterà in atto il piano concordato con Aurelio per fare fuori Genoveva e dopo averle preparato una tisana con un fare alquanto sospetto in seguito ad un suo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 luglio 2022) Genoveva farà di tutto per trovare Rodrigo Lluch e nel corso della puntata Unain onda il 26su Canale 5, entrerà in possesso di unaper riuscire nel suo intento. La donna, infatti, stando alle, visionerà le lettere rubate al chimico e lì troverà la chiave per trovare il nascondiglio dell'uomo. Nel frattempo, Felipe assisterà ad una misteriosa telefonata di Dori e si insospettirà.Una26: Genoveva trova un'importante per trovare Rodrigo Lluch Marcelo metterà in atto il piano concordato con Aurelio per fare fuori Genoveva e dopo averle preparato una tisana con un fare alquanto sospetto in seguito ad un suo ...

