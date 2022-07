Musetti adesso è grande Alcaraz si deve inchinare - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 25 luglio 2022) Lorenzo Musetti, 20 anni, con la vittoria ad Amburgo è al suo primo titolo Atp di Paolo Franci A un certo punto, dopo aver visto scivolar via cinque - matchpoint - cinque contro VelociCarlos e dopo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Lorenzo, 20 anni, con la vittoria ad Amburgo è al suo primo titolo Atp di Paolo Franci A un certo punto, dopo aver visto scivolar via cinque - matchpoint - cinque contro VelociCarlos e dopo ...

