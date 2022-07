Litiga e scappa dalla famiglia Lieto fine dopo la maxi ricerca - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 25 luglio 2022) La ragazza è stata ritrovata poco dopo le 16 dai poliziotti in centro Il Lieto fine è arrivato ieri alle 16. dopo 20 ore di ricerca e l'impiego di una cinquantina di uomini di forze dell'ordine, ... Leggi su lanazione (Di lunedì 25 luglio 2022) La ragazza è stata ritrovata pocole 16 dai poliziotti in centro Ilè arrivato ieri alle 16.20 ore die l'impiego di una cinquantina di uomini di forze dell'ordine, ...

blue_green2809 : @carrotsocks E pensare che Louis ha detto che quando litiga è il primo che cerca di far pace. Non gli risponde male… - ZodaRm : RT @assilemamore: scappa è problematica,litiga ogni weekend con tutti,ha dei gusti elevati in fatto di ragazzi e nulla - boredmartii : RT @assilemamore: scappa è problematica,litiga ogni weekend con tutti,ha dei gusti elevati in fatto di ragazzi e nulla - AnaCStyles12 : RT @assilemamore: scappa è problematica,litiga ogni weekend con tutti,ha dei gusti elevati in fatto di ragazzi e nulla - ssainz_55 : RT @assilemamore: scappa è problematica,litiga ogni weekend con tutti,ha dei gusti elevati in fatto di ragazzi e nulla -