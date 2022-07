Haiti, la povertà e la crisi del Paese caraibico: deceduti su una barca 17 migranti in fuga (Di lunedì 25 luglio 2022) Continua la grave crisi migratoria riguardante Haiti. L’ultimo tragico episodio riguarda una barca con alcuni migranti a bordo capovolta nei pressi delle Bahamas. Nell’incidente hanno perso la vita almeno 17 persone. La tragedia senza fine del popolo Haitiano. Il Paese è il più povero al mondo fra quelli appartenenti all’emisfero occidentale. Il tasso di disoccupazione, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 25 luglio 2022) Continua la gravemigratoria riguardante. L’ultimo tragico episodio riguarda unacon alcunia bordo capovolta nei pressi delle Bahamas. Nell’incidente hanno perso la vita almeno 17 persone. La tragedia senza fine del popoloano. Ilè il più povero al mondo fra quelli appartenenti all’emisfero occidentale. Il tasso di disoccupazione, L'articolo NewNotizie.it.

