F1, Ungheria pista favorevole alla Ferrari. Poi a Spa e Monza pro Red Bull (Di lunedì 25 luglio 2022) Prosegue con l’Ungheria il lunghissimo Mondiale F1 2022. Con ancora negli occhi l’appuntamento di Le Castellet si riparte con una nuova competizione che si preannuncia molto interessante, la 13ma di una stagione che al momento vede al comando l’olandese Max Verstappen. Il #1 del gruppo si appresta per vivere l’ultimo impegno prima della pausa estiva, una manifestazione che sulla carta dovrebbe vedere all’attacco le Rosse. L’insidioso tracciato magiaro ha tutte le caratteristiche per aiutare la Ferrari, determinata a rifarsi dopo la clamorosa uscita di scena al Paul Ricard del monegasco Charles Leclerc. Il condizionale è ovviamente d’obbligo, ma è chiaro che il secondo tratto dell’Hungaroring può essere paragonato con le dovute misure a Montecarlo. La Rossa dimostrò a tutti il proprio potenziale a maggio, una situazione che si potrebbe riproporre anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Prosegue con l’il lunghissimo Mondiale F1 2022. Con ancora negli occhi l’appuntamento di Le Castellet si riparte con una nuova competizione che si preannuncia molto interessante, la 13ma di una stagione che al momento vede al comando l’olandese Max Verstappen. Il #1 del gruppo si appresta per vivere l’ultimo impegno prima della pausa estiva, una manifestazione che sulla carta dovrebbe vedere all’attacco le Rosse. L’insidioso tracciato magiaro ha tutte le caratteristiche per aiutare la, determinata a rifarsi dopo la clamorosa uscita di scena al Paul Ricard del monegasco Charles Leclerc. Il condizionale è ovviamente d’obbligo, ma è chiaro che il secondo tratto dell’Hungaroring può essere paragonato con le dovute misure a Montecarlo. La Rossa dimostrò a tutti il proprio potenziale a maggio, una situazione che si potrebbe riproporre anche ...

MorroLuca1 : @SpinaFan Ungheria come fisionomia di pista è anche possibile fare 1-2 - f1world_it : ???? ?????? #f1 #formula1 #formulaone #hungarygp Domenica prossima, si ritornerà in pista, sul circuito dell'Hungaroring… - f1_editing : Speriamo che #ungheria possa essere una pista a favore #AstonMartin perché non ne posso più ?? - ItsPego : Settimana prossima si torna in pista per il GP di Ungheria ???? E NON VEDO L’ORA!! ?? - - Seguitemi per tutti gli agg… - macsismo : e in Ungheria non vinciamo mai, Leclerc in quella pista non ne ha mai avuta -