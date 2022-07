CorSport: Inzaghi pretende che Skriniar rimanga all’Inter. Ritiene impossibile lo scudetto senza di lui (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Corriere dello Sport scrive dell’Inter e della paura di perdere Skriniar. A premere per trattenerlo ora è soprattutto il tecnico, Simone Inzaghi, nonostante sia un aziendalista convinto. Il Psg è sparito dai radar, anche se fino al 1 settembre può ancora succedere di tutto. “l’Inter si aspettava più chiarezza e invece il Psg ha sottoposto una prima off erta bassa, l’ha ritoccata leggermente inserendo una contropartita tecnica da scegliere in una lista di giocatori (che non interessavano a Inzaghi…) e poi è sparito. Forse sperando che sia la società della famiglia Zhang, “strangolata” dalla necessità di vendere, a fare la prossima mossa”. Su Inzaghi: “Zhang deve inoltre fare i conti con la volontà di Inzaghi che è un allenatore molto aziendalista, ma che, al tempo stesso, adesso non accetta di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Corriere dello Sport scrive dell’Inter e della paura di perdere. A premere per trattenerlo ora è soprattutto il tecnico, Simone, nonostante sia un aziendalista convinto. Il Psg è sparito dai radar, anche se fino al 1 settembre può ancora succedere di tutto. “l’Inter si aspettava più chiarezza e invece il Psg ha sottoposto una prima off erta bassa, l’ha ritoccata leggermente inserendo una contropartita tecnica da scegliere in una lista di giocatori (che non interessavano a…) e poi è sparito. Forse sperando che sia la società della famiglia Zhang, “strangolata” dalla necessità di vendere, a fare la prossima mossa”. Su: “Zhang deve inoltre fare i conti con la volontà diche è un allenatore molto aziendalista, ma che, al tempo stesso, adesso non accetta di ...

napolista : CorSport: Inzaghi pretende che #Skriniar rimanga all’#Inter. Ritiene impossibile lo scudetto senza di lui Il tecni… - CorSport : #Inzaghi: 'Condizione da migliorare, peccato per i gol sbagliati'??? - ProfidiAndrea : ?? CorSport, #22Luglio L'#Inter frena il #PSG, Inzaghi teme di perderlo: tensione tra i tifosi #Skriniar, lui no ??… - Manolo19973 : RT @InterHubOff: ???? Gosens fatica a ritrovare la forma e l'Inter vuole capire quante garanzie possa dare il tedesco. Non è da escludere un… - nerazzurrafc : RT @InterHubOff: ???? Gosens fatica a ritrovare la forma e l'Inter vuole capire quante garanzie possa dare il tedesco. Non è da escludere un… -