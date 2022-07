(Di domenica 24 luglio 2022)– Gli agenti del Distretto “Lido di Roma”, nel corso delle attività di controllo e prevenzione sulle spiagge del litorale hanno denunciato due giovani di etnia Rom per il porto di oggetti o arnesi atti allo scasso. Nello specifico gli agenti in borghese, fingendosi bagnanti, hanno notato lasospetta che, giunta nei pressi di un parcheggio a bordo di una utilitaria, adocchiava levetture. I due sospettati tenuti attentamente sotto osservazione sono stati notati mentre estraevano dal loro borsone dellediper infrangere i vetri. I poliziotti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccarli. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

GHERARDIMAURO1 : Ostia, armati di bocce di acciaio rubavano dalle auto parcheggiate: denunciata coppia di ladri , più dettagli : -

... ma scelse la ribellione , lo potevi incontrare a Trastevere o ad, fermava le coppiette e ... vennero in tre a casa mia,di pistola, erano pronti a sfondare anche la porta, se non fossi ...I militari diavuta notizia del colpo avvenuto in un negozio di casalinghi sulla via Ostiense, hanno allestito una serie di posti di blocco e di controllo in tutte le possibili vie di fuga dei ...Nel corso dei controlli, condotti dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e del Reparto mobile di Napoli, insieme agli uomini della Guardia di Finanza, i pol ...La Suburra del Mondo di mezzo prende armi e bagagli e da Ostia si trasferisce a Terracina investendo in pieno il locale partito Fratelli d’Italia, che qui governa quasi ininterrottamente dal 2011, con ...