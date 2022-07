LIVE Bronzetti-Begu 2-6, Finale WTA Palermo in DIRETTA: Begu porta a casa il primo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 2-6 BASTA IL primo A Begu PER portaRE A casa IL SET! 40-0 Ottima prima di servizio, tre set point. 30-0 Precisi gli attacchi col dritto di Begu, che chiude il punto con lo smash al volo. 15-0 Scappa via la risposta dell’azzurra. 2-5 RISPOSTA MAGISTRALE DI Begu CHE COMMETTE UN ERRORE BANALE A RETE. L’azzurra tiene il servizio, la rumena serve adesso per il set. 40-15 Ottimo attacco di Bronzetti con il dritto a incrociare. 30-15 Scappa via il dritto dell’azzurra. 30-0 Servizio, dritto e smash a rete. 15-0 Slice sulla rete di Begu. 1-5 Stringe troppo la traiettoria col dritto Bronzetti, porta a ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6 BASTA ILPERRE AIL SET! 40-0 Ottima prima di servizio, tre set point. 30-0 Precisi gli attacchi col dritto di, che chiude il punto con lo smash al volo. 15-0 Scappa via la risposta dell’azzurra. 2-5 RISPOSTA MAGISTRALE DICHE COMMETTE UN ERRORE BANALE A RETE. L’azzurra tiene il servizio, la rumena serve adesso per il set. 40-15 Ottimo attacco dicon il dritto a incrociare. 30-15 Scappa via il dritto dell’azzurra. 30-0 Servizio, dritto e smash a rete. 15-0 Slice sulla rete di. 1-5 Stringe troppo la traiettoria col drittoa ...

zazoomblog : LIVE Bronzetti-Begu 0-0 Finale WTA Palermo in DIRETTA: si comincia! - #Bronzetti-Begu #Finale #Palermo - sportface2016 : LIVE - #Bronzetti-#Begu 0-0, finale #WtaPalermo 2022: SEGUI LA DIRETTA - livetennisit : WTA 250 Palermo: LIVE le Finali. LIVE Bronzetti vs Begu - palermo24h : Berrettini, Musetti, Bronzetti il grande giorno del tennis italiano. Tutte le finali in diretta - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #Tennis #Berrettini #Musetti #Bronzetti #TourDeFrance… -