(Di sabato 23 luglio 2022) In questo momento complicato tra siccità, guerra in Ucraina, inflazione e elezioni anticipate ci volevano le battute di, il grillino simbolo del fallimento della 'rivoluzione' di Grillo, ...

Globalist.it

Lo scrive in una nota il senatore cinquestelle DaniloMusiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele. Il 16 agosto sarà la volta di Enzo De ... Gli artisti chenel borgo - palcoscenico decidono di farlo spinti da stimoli e rapporti ... Toninelli, tornano le comiche: “M5s non ha tradito l’Italia ma è stato Draghi con la complicità del Pd” Il senatore cinquestelle Danilo Toninelli. "Il Pd ha gettato la maschera mostrando chiaramente da che parte sta" ...Sul limite dei due mandati «dopo il video di Beppe di oggi penso e spero che neppure si voti. La regola c’è e siccome va mantenuta non si deve votare. Il voto serve per tentare di modificarla» e Conte ...