Lavora 24 ore di fila: primario stroncato in corsia (Di sabato 23 luglio 2022) Il medico Lavorava all'ospedale "Giannuzzi" di Manduria: è morto ieri mentre stava visitando i pazienti. Turni massacranti per 5 medici rimasti in reparto Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Il medicova all'ospedale "Giannuzzi" di Manduria: è morto ieri mentre stava visitando i pazienti. Turni massacranti per 5 medici rimasti in reparto

