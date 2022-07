L’attacco di Francesca Pascale ai sovranisti: «Se vincono le elezioni vado via dall’Italia» (Di sabato 23 luglio 2022) «Bagagli pronti» per andare via dall’Italia in caso di vittoria dei sovranisti alle elezioni del 25 settembre. Francesca Pascale lancia una frecciata contro i sovranisti con un post su Instagram dal litorale di Santa Monica, negli States, nel bel mezzo della luna di miele, dopo le nozze con la moglie Paola Turci. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, tranchant, scrive: «Mai con i sovranisti. Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti. Via dall’Italia subito». Il riferimento è agli alleati di Forza Italia, Lega inclusa. Dissidi che vanno avanti ormai da anni, e che già in passato avevano portato Pascale a scontrarsi pubblicamente contro Matteo Salvini. Le frizioni con Salvini Come ricordato su Repubblica, il segretario ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) «Bagagli pronti» per andare viain caso di vittoria deialledel 25 settembre.lancia una frecciata contro icon un post su Instagram dal litorale di Santa Monica, negli States, nel bel mezzo della luna di miele, dopo le nozze con la moglie Paola Turci. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, tranchant, scrive: «Mai con i. Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti. Viasubito». Il riferimento è agli alleati di Forza Italia, Lega inclusa. Dissidi che vanno avanti ormai da anni, e che già in passato avevano portatoa scontrarsi pubblicamente contro Matteo Salvini. Le frizioni con Salvini Come ricordato su Repubblica, il segretario ...

CorraRUN : @FrancescaCphoto Francesca, era l'occasione buona per avere in rosa un gran mancino, capace di inventare un gol opp… - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: Il vergognoso attacco in Parlamento alla Relatrice Onu, l’avvocata Francesca Albanese. - OssRepressione : Il vergognoso attacco in Parlamento alla Relatrice Onu, l’avvocata Francesca Albanese. - sono_francesca : RT @Asiablog_it: GUERRA IN #UCRAINA ???????? ??? STRAGE A #VINNYTSIA Missili russi sul centro della città ucraina: almeno 20 morti, compresi… -