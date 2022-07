La prof di corsivo sbarca su 0nlyFans (Di sabato 23 luglio 2022) La prof di corsivo avrebbe potuto guadagnarsi da vivere partecipando alla settima edizione del Grande Fratello Vip, ma per sua volontà ha deciso di non partecipare. I suoi introiti ora sono tutti tramite TikTok dove “insegna” corsivo e 0nlyFans, dove è sbarcata da poco. Intervistata da Novella 2000 ha confessato: “Cosa pubblico su 0nlyFans? Niente di paraticolare. Solo qualche video o foto che non può essere divulgato su Instagram e TikTok, perché leggermente più audace. Il pubblico apprezza e si iscrive. Nessuno si è mai permesso di insultarmi per questo”. Ad “inventarsi” il trend di corsivo è stato il suo fidanzato, Davide Gentile. “Da tempo lavoro su TikTok, ma tutto questo è nato da quando ho iniziato a creare post parlati. Sinceramente usavo la mia voce normale, ... Leggi su biccy (Di sabato 23 luglio 2022) Ladiavrebbe potuto guadagnarsi da vivere partecipando alla settima edizione del Grande Fratello Vip, ma per sua volontà ha deciso di non partecipare. I suoi introiti ora sono tutti tramite TikTok dove “insegna”, dove èta da poco. Intervistata da Novella 2000 ha confessato: “Cosa pubblico su? Niente di paraticolare. Solo qualche video o foto che non può essere divulgato su Instagram e TikTok, perché leggermente più audace. Il pubblico apprezza e si iscrive. Nessuno si è mai permesso di insultarmi per questo”. Ad “inventarsi” il trend diè stato il suo fidanzato, Davide Gentile. “Da tempo lavoro su TikTok, ma tutto questo è nato da quando ho iniziato a creare post parlati. Sinceramente usavo la mia voce normale, ...

Lovetrash6 : Ultimi “scandali/personaggi alla ribalta” Prof corsivo Rita de crescenzo Assunta Capuozzo Rhove Figlio Totti (?)… - tnvIys : buongiorno con mia madre che mi chiede chi sia la prof del corsivo perché sarà al grande fratello - occhio_notizie : La prof del corsivo Elisa Esposito non parteciperà al GF Vip 7: “Ho deciso io di rinunciare” #grandefratellovip7 - giuseppe_alto : GF Vip, la prof di corsivo Elisa Esposito: 'Ho rifiutato', ma non sarebbe stata contattata - infoitcultura : La prof del corsivo Elisa Esposito non parteciperà al GF Vip 7: Ho deciso io di rinunciare -