DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: Leclerc e Sainz a lavoro nella FP3! Penalità per lo spagnolo (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Da un punto di vista prestazionale i dati mostrano un gap fra le mescole stimabile in 0.6 secondi fra Soft e Medium, 0.9 fra Medium e Hard, una differenza che comunque deve tener conto dell’evoluzione di una pista che in queste condizioni può rappresentare il tema centrale del fine settimana francese. 11.24 Carlos Sainz su Ferrari ha fatto segnare il tempo più veloce in assoluto in FP2, raccogliendo il testimone del compagno di squadra Charles Leclerc, il più veloce nella caldissima sessione precedente. 11.21 Caldo doveva essere e caldo è stato, con temperature che hanno raggiunto gli oltre 55 gradi in pista (55.6 picco massimo nella FP1) durante la giornata di prove. 11.18 Sul tracciato di Le Castellet si prepara a dovere l’ora delle ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 Da un punto di vista prestazionale i dati mostrano un gap fra le mescole stimabile in 0.6 secondi fra Soft e Medium, 0.9 fra Medium e Hard, una differenza che comunque deve tener conto dell’evoluzione di una pista che in queste condizioni può rappresentare il tema centrale del fine settimana francese. 11.24 Carlossu Ferrari ha fatto segnare il tempo più veloce in assoluto in FP2, raccogliendo il testimone del compagno di squadra Charles, il più velocecaldissima sessione precedente. 11.21 Caldo doveva essere e caldo è stato, con temperature che hanno raggiunto gli oltre 55 gradi in pista (55.6 picco massimoFP1) durante la giornata di prove. 11.18 Sul tracciato di Le Castellet si prepara a dovere l’ora delle ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : SAINZ FIRMA LE FP2 IN FRANCIA Le Mercedes in Top 5 I risultati ? - SkySportF1 : ?? Dal FLOOR FENCE al DEVIATORE Tutti gli AGGIORNAMENTI - coldrexf7 : RT @SkySportF1: ?? Dal FLOOR FENCE al DEVIATORE Tutti gli AGGIORNAMENTI - Quotidianinet : LIVE Italia-Francia pallanuoto, World League 2022 in DIRETTA: Settebello a caccia della seconda vittoria -