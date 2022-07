Calo termico Meteo | Mario Giuliacci rivela tutto | cosa accadrà presto

(Di sabato 23 luglio 2022) Tutti si chiedono in questi giorni di caldo atroce quando scenderanno le temperature. E il colonnellofa lo stesso sul suo sito e cerca di dare delle risposte: "Come evolverà questa ondata di caldo intensa che è iniziata intorno al 12 di questo mese?", scrive ilrologo. "Ebbene ancora dobbiamo raggiungere la fase clou, ovvero l'apice di questa ondata di caldo l'avremo tra il 22 e il 26 di luglio quando su gran parte dell'Italia le temperature massime saranno comprese tra 35 e 40 gradi". Proprio i 40 gradi, prosegue, si raggiungeranno con ogni probabilità, "sulle are interne della Toscana, sulla Puglia e all'interno delle Isole maggiori. Poiavverrà dopo il 26? Ad oggi sembra confermata una graduale flessione dei valori termici, unche ...

Weekend infuocato, poi possibile calo termico e qualche temporale Un'ondulazione del flusso atlantico determinerà un peggioramento delle condizioni meteo nel corso del weekend che interesserà le aree settentrionali e un calo generale delle temperature. Progressivo calo termico la prossima settimana. Le giornate di domenica 24 e lunedì 25 luglio saranno ancora caratterizzate da caldo intenso, pur con qualche grado in meno nei valori massimi.