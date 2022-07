«Un altro giorno d’amore», la ferita di Genova e i desideri di una generazione (Di giovedì 21 luglio 2022) «Quello che è successo a Genova l’ho vissuto come una sconfitta». È con rabbia mista a sconforto che Giulia D’Amato, giovane produttrice e collaboratrice di Gianluca Arcopinto, ora al suo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 21 luglio 2022) «Quello che è successo al’ho vissuto come una sconfitta». È con rabbia mista a sconforto che Giulia D’Amato, giovane produttrice e collaboratrice di Gianluca Arcopinto, ora al suo L'articolo proviene da il manifesto.

pietroraffa : Più di 1000 sindaci - gente che ha preso voti reali - chiedono a Draghi di restare. E quelli che, un giorno sì e… - borghi_claudio : @Guglielmo_Totti Significa che o stavi fuori e allora non #faceviqualcosa o stavi dentro e provavi a #farequalcosa.… - chetempochefa : “Il giorno del primo numero di Repubblica ero molto tranquillo, per me era un giorno come un altro. Io soffro di an… - UnLuigi : RT @GuidoCrosetto: Domani è un altro giorno, un altro ramo del Parlamento e le notti possono far cambiare molte idee. - luisa83156856 : @Olivier82367269 @Stronza Men che mai un ricco mi perdoni!!! Anche perché non ha assolutamente idea di come si poss… -