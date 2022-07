Ultime Notizie – Bce, Lagarde: “Con Tpi possibile acquistare i titoli di tutti i Paesi” (Di giovedì 21 luglio 2022) Il varo del Tpi, lo ‘strumento anti spread’ deciso dal Consiglio direttivo della Bce, è stato “approvato all’unanimità”. Lo ha detto la Presidente della Bce Christine Lagarde spiegando che “tutti i titoli dei Paesi membri possono essere acquistati, ma la decisione sarà presa sulla base delle valutazioni” del Consiglio. Il nuovo dispositivo “va ad aggiungersi agli altri nostri strumenti: potranno essere usati tutti” e comunque, anche se “non ci sono limiti prefissati” alla sua entità – ha precisato Lagarde – sarà attivato in modo da “evitare interferenze con la nostra politica monetaria”. Per la sua attivazione, ha chiarito, sarà valutata anche “la sostenibilità della posizione fiscale” del Paese a favore del quale intervenire e il rispetto degli impegni. Quanto all’aumento dei tassi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Il varo del Tpi, lo ‘strumento anti spread’ deciso dal Consiglio direttivo della Bce, è stato “approvato all’unanimità”. Lo ha detto la Presidente della Bce Christinespiegando che “deimembri possono essere acquistati, ma la decisione sarà presa sulla base delle valutazioni” del Consiglio. Il nuovo dispositivo “va ad aggiungersi agli altri nostri strumenti: potranno essere usati” e comunque, anche se “non ci sono limiti prefissati” alla sua entità – ha precisato– sarà attivato in modo da “evitare interferenze con la nostra politica monetaria”. Per la sua attivazione, ha chiarito, sarà valutata anche “la sostenibilità della posizione fiscale” del Paese a favore del quale intervenire e il rispetto degli impegni. Quanto all’aumento dei tassi ...

