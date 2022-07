Occasione Ronaldo: la decisione di CR7 può ingolosire i top club d’Europa (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora una mossa inattesa da parte di Cristiano Ronaldo e il suo entourage: il portoghese è sempre più convinto di voler lasciare il Manchester United. CR7 è deciso a lasciare lo United dopo appena una stagione. Il suo ritorno a Manchester non è stato ciò che si aspettava, nonostante la società non abbia interesse nel cederlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora una mossa inattesa da parte di Cristianoe il suo entourage: il portoghese è sempre più convinto di voler lasciare il Manchester United. CR7 è deciso a lasciare lo United dopo appena una stagione. Il suo ritorno a Manchester non è stato ciò che si aspettava, nonostante la società non abbia interesse nel cederlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AlogarFF : @ninobizzintino Per me i parametri 0 ti danno occasione di spendere altrove. Non sto dicendo che non lo faremo, ma… - _Longbeard_ : @R28445 A tal proposito ricordo la multa comminata a Cristiano Ronaldo che, in occasione del compleanno della sua c… -