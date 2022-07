Le migliori telefonate di José Mourinho

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 21 luglio 2022) A essere decisiva è stata una telefonata. Se in quella famosa pubblicità allungava la vita di Massimo Lopez, alla Roma è servita per convincere Dybala a preferire i giallorossi ad altre destinazioni. All’altro capo del telefono, Josè. Le capacità taumaturgiche dell’allenatore portoghese non le scopriamo certo oggi, appena arrivato a Roma si disse che proprio la sua fama e il suo carisma sarebbero state le più grandi risorse portate in dote, eppure questa volta c’è da rimanere stupiti. Come avrà fatto a convincere Dybala a prendere meno soldi di quelli che si aspettava, per una squadra che la prossima stagione non sarà in Champions League? Ma soprattutto: come l’ha convinto a stare all’altro capo del telefono, vista la repulsione degli under 35 per questo oggetto quando bisogna usarlo per lo scopo per cui è nato? Le ricostruzioni parlano di una telefonata ...