Crisi di governo, Gelmini: «Berlusconi? Scelta non sua. È vittima di cattivi consiglieri»

Mariastella Gelmini è dentro Forza Italia da quando aveva 21 anni. Era nel partito di Silvio Berlusconi già dal 1994, l'anno della "discesa in campo, è rimasta nel 2009 quando Forza Italia è diventato il Popolo della Libertà ed rimasta anche nel 2013, quando è tornata ad essere Forza Italia. Per ora il suo addio, insieme a quello di Renato Brunetta, è stato uno di quelli più pesanti dopo la mancata fiducia al governo Draghi. Oggi però ha voluto chiarire a SkyTg24 un punto sul suo allontanamento: «La Scelta di far cadere il governo non riesco ad ascriverla a Berlusconi. Credo che se lui avesse potuto gestire in prima persona a Roma, in Parlamento, la Crisi l'esito sarebbe stato diverso. Credo che quello che è successo sia il frutto più dei cattivi ...

