Star Wars: Simon Pegg pensa che i fan siano più "tossici" rispetto a quelli delle altre saghe (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'attore Simon Pegg ha criticato i fan di Star Wars sostenendo che i suoi fan siano più tossici rispetto a quelli di altre saghe. Simon Pegg ha criticato i fan di Star Wars dichiarando che sono "più tossici" rispetto ad altri fandom, come ad esempio quelli di Star Trek e Doctor Who. L'attore ha partecipato allo show Jim and Sam di Sirius XM, affrontando le differenze tra i vari franchise. Parlando della situazione dei fandom, Simon Pegg ha spiegato: "Essendo qualcuno che ha avuto a che farci con i prequel quando sono usciti nelle sale, i fan di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'attoreha criticato i fan disostenendo che i suoi fanpiùdiha criticato i fan didichiarando che sono "piùad altri fandom, come ad esempiodiTrek e Doctor Who. L'attore ha partecipato allo show Jim and Sam di Sirius XM, affrontando le differenze tra i vari franchise. Parlando della situazione dei fandom,ha spiegato: "Essendo qualcuno che ha avuto a che farci con i prequel quando sono usciti nelle sale, i fan di ...

