Scherma, Marini doppia festa: l’argento iridato nel fioretto vale la Coppa del Mondo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tommaso Marini permette all’Italia di centrare la sua terza medaglia ai Campionati del Mondo Assoluti di Scherma. Lo fa al termine dell’ultima giornata di gare individuali. Nel fioretto maschile il giovane talento azzurro è arrivato in finale e si è messo al collo una medaglia d’argento di enorme valore considerando che per il ventiduenne era la prima volta nella rassegna iridata. Il secondo gradino del podio è arrivato al termine di una rincorsa sul francese campione mondiale uscente Enzo Lefort, che si era portato avanti prima 10-4 e poi 14-11, ma che era stato ripreso dal portacolori italiano fino al 14 pari, quando poi è arrivata la stoccata vincente del transalpino. La giornata per Marini era iniziata con la vittoria 15-5 sul portacolori di Taipei Yi Tung Chen, poi nei 32 un match complicato in ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tommasopermette all’Italia di centrare la sua terza medaglia ai Campionati delAssoluti di. Lo fa al termine dell’ultima giornata di gare individuali. Nelmaschile il giovane talento azzurro è arrivato in finale e si è messo al collo una medaglia d’argento di enorme valore considerando che per il ventiduenne era la prima volta nella rassegna iridata. Il secondo gradino del podio è arrivato al termine di una rincorsa sul francese campione mondiale uscente Enzo Lefort, che si era portato avanti prima 10-4 e poi 14-11, ma che era stato ripreso dal portacolori italiano fino al 14 pari, quando poi è arrivata la stoccata vincente del transalpino. La giornata perera iniziata con la vittoria 15-5 sul portacolori di Taipei Yi Tung Chen, poi nei 32 un match complicato in ...

