Governo | il Senato approva fiducia con 95 sì Non votano Lega | Fi | M5s

ROMA (ITALPRESS) – Passa con soli 95 voti favorevoli la richiesta di fiducia posta dal Governo in Senato sulla risoluzione di Pier Ferdinando Casini. I voti contrari sono stati 38 e nessun astenuto. Presenti in aula solo 192 Senatori, mentre i votanti sono stati 133. Lega, Forza Italia e M5s non hanno partecipato al voto. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

aldotorchiaro : Mario Draghi sta per salire al Colle. I numeri in Senato non ci sono: M5S, Lega e Forza Italia staccano la spina al… - FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - bonitonewscom : RT @ComVentotene: Il Senato dà la fiducia a #Draghi: presenti 192, votanti 133, maggioranza 67, favorevoli 96, contrari 38. Governo verso l… - Francesco_Rizz_ : RT @sole24ore: Gelmini, “Lascio Forza Italia, ha ceduto a Salvini” #crisidigoverno #Draghi @sole24ore -