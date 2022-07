Draghi domattina alla Camera alle 9, poi le dimissioni al Colle (Di mercoledì 20 luglio 2022) Resta confermato dalle 9 di domattina il dibattito in aula alla Camera con il premier Draghi sulle comunicazioni rese al Senato e depositate a Montecitorio. Intorno alle 11 era prevista la replica, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Resta confermato d9 diil dibattito in aulacon il premiersulle comunicazioni rese al Senato e depositate a Montecitorio. Intorno11 era prevista la replica, ...

Pubblicità

eErgaOmnes : RT @PMO_W: Qualora andasse solo domattina, avremmo non solo l'ennesimo atto di superbia da parte di Draghi, ma anche e soprattutto un suo u… - mcc43_ : RT @mantovanimg: @liliaragnar ?? Draghi cambia idea e si presenterà domattina da Mattarella Attenzione perché in una notte possono cambiare… - ftt_radio : ?? Draghi cambia idea e si presenterà domattina da Mattarella Attenzione perché in una notte possono cambiare molte… - andreafacchini1 : Draghi credo domattina andrà a dare una lezione di politica ai deputati. Senza sconti per nessuno. - repubblica : #Crisidigoverno Draghi domattina alle 9 alla Camera. Stasera non andrà al Quirinale da Mattarella -