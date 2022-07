Petrarca | il poeta moderno | il dissidio interiore | la sua ricerca di salvezza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 luglio 2022) Un letterato, come, come, apprende che le lezioni degli antichi, inducano un processo di maturazione, ma se queste siano considerate perfette, diventano la negazione di ogni progresso, proprio come ogni uomo dedito allo studio con umiltà, progredisce nell’anima.: la modernità poetica© cartellone.emiliaromagnacreativa.itstudia i classici come tutti gli umanisti, ma con una lingua e metrica moderna, con atteggiamento nuovo verso la tradizione: racconta ai lettori dei suoi sentimenti, del suotra piaceri mondani e aspirazione alla pace, uncausato dall’amata Laura, da un amore non corrisposto, un dolore che genera la sua maturazione, cagiona il male, ...