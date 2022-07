Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2022: Aurelio cerca di abusare di Valeria, David la salva! (Di lunedì 18 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 19 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che David riuscirà ad impedire che Aurelio abusi di Valeria ma lei si convincerà di una cinica alleanza tra il suo amato e il protettore. Leggi su comingsoon (Di lunedì 18 luglio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 19su Canale 5. Le trame rivelano cheriuscirà ad impedire cheabusi dima lei si convincerà di una cinica alleanza tra il suo amato e il protettore.

