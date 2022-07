L’Italia è stata eliminata dagli Europei di calcio femminili (Di lunedì 18 luglio 2022) La Nazionale femminile di calcio è stata battuta 1-0 dal Belgio nell’ultimo turno della fase a gironi degli Europei ed è stata eliminata da ultima del suo gruppo. Doveva vincere per qualificarsi ai quarti di finale, ma non è riuscita Leggi su ilpost (Di lunedì 18 luglio 2022) La Nazionale femminile dibattuta 1-0 dal Belgio nell’ultimo turno della fase a gironi deglied èda ultima del suo gruppo. Doveva vincere per qualificarsi ai quarti di finale, ma non è riuscita

