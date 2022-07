Elenco non esaustivo di petizioni che inspiegabilmente non sono ancora state lanciate (Di lunedì 18 luglio 2022) Scusate. Non avevo capito. Mi ero sbagliata. Pensavo, nella mia novecentesca ingenuità, che la massima forma di pigrizia possibile da parte d’un politico fosse indire un referendum. Che nostalgia per la me che pensava che dai referendum discendessero tutte le finte orizzontalità del presente. Per la me che sottovalutava il popolo dei fax, il televoto, i microfoni aperti, e tutto ciò che oggi è diventato: facciamo una petizione on line, puntesclamativo. È tutt’un appellarsi, raccogliere firme, e in genere fare il corrispondente politico di quella mossa che è il presentarsi a un compleanno con un regalo brutto e pure economico, tanto basta-il-pensiero. Per chiedere a Draghi di restare organizza una petizione Renzi. E dà il via a una raccolta commenti su Facebook, che vale come petizione, Salvini (chissà se i due sono più offesi o lusingati che la stessa idea sia venuta ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 luglio 2022) Scusate. Non avevo capito. Mi ero sbagliata. Pensavo, nella mia novecentesca ingenuità, che la massima forma di pigrizia possibile da parte d’un politico fosse indire un referendum. Che nostalgia per la me che pensava che dai referendum discendessero tutte le finte orizzontalità del presente. Per la me che sottovalutava il popolo dei fax, il televoto, i microfoni aperti, e tutto ciò che oggi è diventato: facciamo una petizione on line, puntesclamativo. È tutt’un appellarsi, raccogliere firme, e in genere fare il corrispondente politico di quella mossa che è il presentarsi a un compleanno con un regalo brutto e pure economico, tanto basta-il-pensiero. Per chiedere a Draghi di restare organizza una petizione Renzi. E dà il via a una raccolta commenti su Facebook, che vale come petizione, Salvini (chissà se i duepiù offesi o lusingati che la stessa idea sia venuta ...

