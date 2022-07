Dybala alla Roma: che numero di maglia avrà l’argentino (Di lunedì 18 luglio 2022) Dybala ormai è un giocatore della Roma, la prossima stagione l’argentino giocherà con la maglia giallo-rossa: il numero di maglia La telenovela Dybala è giunta al termine. Nella notte l’argentino ha deciso, finalmente, quale maglia indosserà, ovvero quella giallo-rossa della Roma. L’attaccante nella notte è partito insieme alla proprietà, Friedkin, per raggiungere il Portogallo. Qui, oltre a svolgere le visite mediche di rito, firmerà il contratto e si aggregherà, immediatamente al gruppo, per il ritiro di precampionato. L’aspetto, però, che adesso interessa di più ai tifosi della Roma, è quale numero di maglia sceglierà? ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 luglio 2022)ormai è un giocatore della, la prossima stagionegiocherà con lagiallo-rossa: ildiLa telenovelaè giunta al termine. Nella notteha deciso, finalmente, qualeindosserà, ovvero quella giallo-rossa della. L’attaccante nella notte è partito insiemeproprietà, Friedkin, per raggiungere il Portogallo. Qui, oltre a svolgere le visite mediche di rito, firmerà il contratto e si aggregherà, immediatamente al gruppo, per il ritiro di precampionato. L’aspetto, però, che adesso interessa di più ai tifosi della, è qualedisceglierà? ...

