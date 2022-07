Calciomercato Napoli, passi in avanti per il sostituto di Koulibaly! (Di lunedì 18 luglio 2022) La cessione di Koulibaly al Chelsea è stata un duro colpo per i tifosi del Napoli, ma la dirigenza intende rassicurarli presto, chiudendo per l’arrivo del suo sostituto. Non solo Ostigard, dunque, ma anche Min-Jae Kim. Negli scorsi giorni sul difensore sudcoreano, classe 1996 e di proprietà del Fenerbahce risultava in vantaggio il Rennes. La volontà del giocatore potrebbe però ribaltare la situazione ed risultare decisiva per il sorpasso del Napoli. Min-Jae Kim Napoli Kim era finito nel mirino dei partenopei già a gennaio, ma la trattativa si era arenata visto l’ottimismo in casa Napoli sull’eventuale permanenza di Koulibaly. Adesso, l’addio del senegalese ha cambiato i piani e convinto il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis a ritornare sui propri passi e riavviare i ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 luglio 2022) La cessione di Koulibaly al Chelsea è stata un duro colpo per i tifosi del, ma la dirigenza intende rassicurarli presto, chiudendo per l’arrivo del suo. Non solo Ostigard, dunque, ma anche Min-Jae Kim. Negli scorsi giorni sul difensore sudcoreano, classe 1996 e di proprietà del Fenerbahce risultava in vantaggio il Rennes. La volontà del giocatore potrebbe però ribaltare la situazione ed risultare decisiva per il sorpasso del. Min-Jae KimKim era finito nel mirino dei partenopei già a gennaio, ma la trattativa si era arenata visto l’ottimismo in casasull’eventuale permanenza di Koulibaly. Adesso, l’addio del senegalese ha cambiato i piani e convinto il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis a ritornare sui proprie riavviare i ...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: previsto blitz a Istanbul per provare a chiudere con il Fenerbahce l'acquisto… - DiMarzio : .@sscnapoli in piena corsa per #KimMinJae del @Fenerbahce #calciomercato #SerieA - infoitsport : Calciomercato Napoli, passi in avanti per il sostituto di Koulibaly! - JasonBourne1907 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: previsto blitz a Istanbul per provare a chiudere con il Fenerbahce l'acquisto di #Kim… -