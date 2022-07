Bayern Monaco | De Ligt è arrivato in Germania | domani visite e firma

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - romeoagresti : Rafaela #Pimenta è sbarcata a Caselle: ultimi dettagli burocratici per il trasferimento di #DeLigt al #Bayern, dopo… - GiovaAlbanese : #DeLigt è alla Continassa: ultimo allenamento con la #Juventus. Poi volerà verso Monaco di Baviera: partenza progra… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO DE LIGT ATTERRATO A MONACO, ORA LE VISITE MEDICHE Domani raggiungerà il Bayern negli Stati Uniti #SkySport… - E53842827Victor : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO DE LIGT ATTERRATO A MONACO, ORA LE VISITE MEDICHE Domani raggiungerà il Bayern negli Stati Uniti #SkySport… -

Se ne va anche Di Ligt, al. Che giocatore è 'E' un grande giocatore, lo capiremo presto. Deve ancora disciplinarsi, ma è formidabile'. Scelta giusta quella della Juve 'Quando ti danno ...De Ligt è già sbarcato in Germania per le visite mediche e la firma con il: il video del suo arrivo Matthijs De Ligt è da poco arrivato adi Baviera. L'olandese, che si era imbarcato a Caselle nel tardo pomeriggio dopo aver salutato i tifosi alla ...con destinazione Monaco di Baviera. A confermare l'accordo raggiunto fra la Vecchia Signora e il Bayern, ecco le parole di chi cura gli interessi del classe '99 dopo la scomparsa di Mino Raiola, ...La Juventus perde De Ligt che vola verso Monaco di Baviera per firmare il nuovo contratto col Bayern: le parole del suo agente ...