Ultime Notizie – Crisi governo, ripresa assemblea congiunta M5S con Conte (Di domenica 17 luglio 2022) Per ora, spiega all'Adnkronos un parlamentare grillino, "17 eletti si sono espressi contro la fiducia a Draghi, mentre 10 si sono detti favorevoli" E' ricominciata l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. La riunione in videoconferenza, iniziata ieri sera intorno alle 20.30, si è conclusa alle 23.30 ed è stata aggiornata a questa mattina. "Per ora – spiega un parlamentare grillino all'Adnkronos, numeri alla mano – 17 eletti si sono espressi contro la fiducia a Draghi, mentre 10 si sono detti favorevoli". La partita ad ogni modo è ancora lunga: l'assemblea, considerato l'alto numero di interventi 'prenotati', potrebbe protrarsi almeno fino all'ora di pranzo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

