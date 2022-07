Roma, ragazza esce di casa e scompare. L’appello della mamma: ‘Aiutatemi a ritrovare Alice’ (Di domenica 17 luglio 2022) Sono ore di apprensione per i familiari di Alice Cellerino, un ragazza Romana che da venerdì mattina, dal 15 luglio scorso, non dà sue notizie. È scomparsa, non fa rientro a casa ormai da ore e sui social, come accade spesso in questi casi, la mamma e gli zii hanno pubblicato diversi post, appelli fondamentali per cercare di rintracciare il prima possibile la giovane. Chi è la ragazza scomparsa dal quartiere Prati Alice è scomparsa venerdì mattina a Roma, intorno alle ore 10:30 dalla sua casa nel quartiere Prati. Stando alL’appello pubblicato sui social dalla mamma, la ragazza è alta 170 cm, pesa circa 64kg, ha i capelli neri e gli occhi marroni. Segni distintivi tre tatuaggi: uno sul basso ventre con scritto Loyality, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Sono ore di apprensione per i familiari di Alice Cellerino, unna che da venerdì mattina, dal 15 luglio scorso, non dà sue notizie. È scomparsa, non fa rientro aormai da ore e sui social, come accade spesso in questi casi, lae gli zii hanno pubblicato diversi post, appelli fondamentali per cercare di rintracciare il prima possibile la giovane. Chi è lascomparsa dal quartiere Prati Alice è scomparsa venerdì mattina a, intorno alle ore 10:30 dalla suanel quartiere Prati. Stando alpubblicato sui social dalla, laè alta 170 cm, pesa circa 64kg, ha i capelli neri e gli occhi marroni. Segni distintivi tre tatuaggi: uno sul basso ventre con scritto Loyality, ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, ragazza esce di casa e scompare. L’appello della mamma: ‘Aiutatemi a ritrovare Alice’ - ienapriski : @giraparole @gablanzi Ancora co sto termovalorizzatore. Ma chi credi che lo gestirà .. dove lo costruiranno non ti… - thepeopleu : Mentendo pubblicamente io non vivo a Roma io so na ragazza di periferia come la tatangelo Ragazza di fuori dal raccordo - fvckinmutant : RT @YE0NKlTTY: ??IMPORTANTE?? È scomparsa una ragazza a ROMA dal 15 LUGLIO, è minorenne e si è allontanata da casa da sola alle 10:30. In c… - aranjino : RT @YE0NKlTTY: ??IMPORTANTE?? È scomparsa una ragazza a ROMA dal 15 LUGLIO, è minorenne e si è allontanata da casa da sola alle 10:30. In c… -