Kvaratskhelia continua a trascinare il Napoli | la Lazio rifila tre gol alla Triestina | i risultati delle amichevoli

(Di domenica 17 luglio 2022)il programmaestivesquadre del campionato di Serie A cheno la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Successo con il risultato di 3-0 per l’Udinese contro l’Ilirija, i gol della squadra bianconera sono stati realizzati da una tripletta fantastica di Nestorovski. Cinque gol della Cremonese contro il Fiorenzuola con i gol realizzati da Milanese, Tsadjout, Buonaiuto, Ciofani e Frey. Laha rifiltato tre gol, ad aprire le marcature è stato il solito Ciro Immobile. Poi Cancellieri e Bertini hanno arrotondato il risultato.la marcia di avvicinamento del, la squadra di Spalletti si è confermata anche contro il Perugia. Il primo gol è ...

Pubblicità

PierPastore : #Kvaratskhelia continua a stupire ma è bella tutta l’azione. #NapoliPerugia - CambiTardivi : Se Alvino continua a chiamare Kvaratskhelia KK mi spacco la testa contro il muro - Giusepp82783928 : RT @Torrenapoli1: #Kvaratskhelia continua a mettere palloni a Petagna Che forse già dopo un minuto ha visioni da affaticamento Lo mette in… - salv_amoroso : @Rrahmanerica Ottimo esordio, ha sicuramente molta personalità e tanta voglia di fare. Giocate da Kvaratskhelia, no… - rosad24 : RT @Torrenapoli1: #Kvaratskhelia continua a mettere palloni a Petagna Che forse già dopo un minuto ha visioni da affaticamento Lo mette in… -

... grazie ai gol del neo - acquisto, che chiude l'1 - 2 con Osimhen e conclude una ... Ferrarini gela i brianzoli! POLITANO SHOW Il Napoliad attaccare, e va vicino al poker a più ..."Nonostante sia trascorsa appena una settimana, sento di aver imboccato la strada giusta: anche nello spogliatoio -- ho trovato il clima giusto, con il mister, che tra l'altro ...Continua il programma delle amichevoli estive delle squadre del campionato di Serie A che continuano la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Successo con il risultato di 3-0 per l’Udinese ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...