Formula E, risultati e ordine di arrivo E-Prix New York 2022: vince Da Costa

Termina con la vittoria di Antonio Felix Da Costa l'E-Prix II di New York 2022 di Formula E. In seconda posizione Vandoorne, seguito da Evans. Grande prova dunque del pilota della Techeetah, che conquista la vittoria nel secondo round negli Stati Uniti. 

Ecco l'ordine di arrivo del l'E-Prix II di New York 2022: 

Da Costa
Vandoorne
Frijns
Sims
Bird
Frijns
De Vries
Dennis
Lotterer
Mortara
Wehrlein
Ticktum
Buemi
Rowland
Turvey
Cassidy
Gunther
Sette Camara

Ritirati:
Vergne
Di Grassi
Askew
Giovinazzi

