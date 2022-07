Pubblicità

SoloInter980 : Edin #Dzeko: #Leicester, #Wolverhampton ed #Everton ci stanno facendo un pensiero. Joaquin €Correa: sondaggi di… - _ElPrincipe22 : RT @InterHubOff: ???? Edin Dzeko: Leicester, Wolverhampton ed Everton ci stanno facendo un pensiero. - ArenaSportiva1 : ?? Edin #Dzeko: #Leicester, #Wolverhampton ed #Everton ci stanno facendo un pensiero. ?? Joaquin #Correa: sondaggi d… - BartAprile : RT @InterHubOff: ???? Edin Dzeko: Leicester, Wolverhampton ed Everton ci stanno facendo un pensiero. - Bubu_Inter : RT @InterHubOff: ???? Edin Dzeko: Leicester, Wolverhampton ed Everton ci stanno facendo un pensiero. -

Calciomercato.com

Il primo nome è quello di Solet del Salisburgo, ma secondo Tuttosport la prima alternativa è in Serie A: si tratta di Rodrigo Becao dell'Udinese, sul quale c'è il forteanche dell'A Liverpool, le proteste dei tifosi dell'per un nuovo logo troppo essenziale e senza il ... la parte creativa e commerciale continua a creare, e per farlo si è rivolta anche allo ... Everton, interesse per Walker-Peters | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Infatti, con l'arrivo del connazionale Richarlison dall'Everton, lo spazio per Lucas ... ma ci sarebbe sul giocatore anche l'interesse anche di altri club italiani, come il Milan di Stefano ...