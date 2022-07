Covid: Veneto supera 2 mln di contagiati da inizio pandemia (Di domenica 17 luglio 2022) Sono oltre 2 milioni le persone in Veneto contagiate dal Covid dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2019. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione: il dato degli infetti totali è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Sono oltre 2 milioni le persone incontagiate daldall'della, nel febbraio 2019. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione: il dato degli infetti totali è ...

Pubblicità

Gazzettino : #covid in #veneto, da inizio pandemia contagiate oltre due milioni di persone - ViPiu_it : Covid Veneto 17/7: 6.423 casi, VI 1.227 PD 1.223 TV 1.180 VE 1.090 VR 1.058 BL 222 RO 275. Morti 0, intensiva 32, m… - Loredanataberl1 : RT @NonRicordarMi: @Napalm51 @a_meluzzi La sanità pubblica si sta radendo al suolo da sola: in Veneto, amica infermiera mi dice che il 25-3… - Coco84497514 : RT @NonRicordarMi: @Napalm51 @a_meluzzi La sanità pubblica si sta radendo al suolo da sola: in Veneto, amica infermiera mi dice che il 25-3… - tint_adree : RT @NonRicordarMi: @Napalm51 @a_meluzzi La sanità pubblica si sta radendo al suolo da sola: in Veneto, amica infermiera mi dice che il 25-3… -