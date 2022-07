A Milano torna il Festival degli occupanti di case | un inno all’abusivismo che grida vendetta

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 17 luglio 2022) Ormai siamo alla fiera dell’abusivismo.docet, dopo i reiterati episodi di guerriglia e criminalità di via Bolla e Bruzzano solo poche sere fa. Non soddisfatti delle dure reazioni dei residenti alle ennesime risse con coltelli spranghe e cocci di bottiglia con tanto di riprese video, arriva come una ciliegina sulla torta ilabusivi. Un grande rientro dopo due anni di stop forzato per il Covid. E’ l’edizione numero undici quella di “San Siro in festa” in corso in questi giorni in piazza Selinunte, cuore di quello che viene definito il “Il quadrilateroalloggi occupati abusivamente”. E non è certo un titolo di merito, tutt’altro, raffigurazione plastica della mano morbida con cui le amministrazioni di sinistra approcciano la tematica abusivi. Follia a, ...