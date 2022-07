Tuttosport – Udinese, il test con l’Union Berlin termina 3-3. Deulofeu ko (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 19:30:06 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: LIENZ – Note positive e meno positive per Sottil al termine del secondo test del ritiro austriaco contro l’Union Berlin, terminato 3-3. Tra le prime, la buona prova di Nestorosvki, autore di una doppietta nel corso della prima frazione di gioco. Tra le meno positive, invece, l’uscita anzitempo di Deulofeu, toccato duro da un avversario e costretto ad uscire dopo nemmeno un quarto d’ora sostituito, peraltro, proprio dal macedone. Quest’ultimo aveva portato i suoi sul doppio vantaggio, ma prima dell’intervallo Khedira accorcia le distanze. Poi ad inizio ripresa si riequilibra tutto con l’autorete di Nuytinck e infine arrivano le marcature di Benkovic e Knoche. La partita Dopo le prime schermaglie, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 19:30:06 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: LIENZ – Note positive e meno positive per Sottil al termine del secondodel ritiro austriaco controto 3-3. Tra le prime, la buona prova di Nestorosvki, autore di una doppietta nel corso della prima frazione di gioco. Tra le meno positive, invece, l’uscita anzitempo di, toccato duro da un avversario e costretto ad uscire dopo nemmeno un quarto d’ora sostituito, peraltro, proprio dal macedone. Quest’ultimo aveva portato i suoi sul doppio vantaggio, ma prima dell’intervallo Khedira accorcia le distanze. Poi ad inizio ripresa si riequilibra tutto con l’autorete di Nuytinck e infine arrivano le marcature di Benkovic e Knoche. La partita Dopo le prime schermaglie, ...

Pubblicità

fantapiu3 : #Sabato con le prime pagine dei #quotidiani ?? sportivi, oggi amichevoli per #Atalanta, #Fiorentina, #Inter, #Milan,… - ZonaBianconeri : RT @GabryOnc: Come segnala anche @tuttosport l'@Atleti è vicino per chiudere con l'@Udinese_1896 per Nahuel #Molina a lungo corteggiato dal… - GabryOnc : Come segnala anche @tuttosport l'@Atleti è vicino per chiudere con l'@Udinese_1896 per Nahuel #Molina a lungo corte… - Luxgraph : Udinese, ufficiale l'acquisto di Jaka Bijol dal CSKA Mosca - Spezia_1906 : ??Obiettivo dello #Spezia è un fedelissimo di #Gotti dall’#Udinese ?? ???@tuttosport -