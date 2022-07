“Sento il peso delle sette gravidanze”: la moglie di Alec Baldwin, Hilaria Thomas, si sfoga (Di sabato 16 luglio 2022) “Mentre inizio il terzo trimestre di gravidanza, Sento che il mio corpo inizia a rallentare. Io amo allenarmi con il pancione e mi Sento grata del fatto che in tutte le mie passate gravidanze sono riuscita a mantenermi attiva. Ma ogni gravidanza è diversa. Sappiamo che ogni gravidanza è diversa e che bisogna lasciare che la natura faccia il suo corso e sapersi ascoltare”. A parlare così è Hilaria Thomas, moglie di Alec Baldwin in attesa del settimo figlio. L’attore e la moglie, che è una seguitissima podcaster ma anche un’imprenditrice e un’insegnate di yoga, hanno deciso di avere un altro bambino dopo il grave incidente sul set del film Rust, dove Alec ha involontariemento ucciso con una pistola la diretttrice della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) “Mentre inizio il terzo trimestre di gravidanza,che il mio corpo inizia a rallentare. Io amo allenarmi con il pancione e migrata del fatto che in tutte le mie passatesono riuscita a mantenermi attiva. Ma ogni gravidanza è diversa. Sappiamo che ogni gravidanza è diversa e che bisogna lasciare che la natura faccia il suo corso e sapersi ascoltare”. A parlare così èdiin attesa del settimo figlio. L’attore e la, che è una seguitissima podcaster ma anche un’imprenditrice e un’insegnate di yoga, hanno deciso di avere un altro bambino dopo il grave incidente sul set del film Rust, doveha involontariemento ucciso con una pistola la diretttrice della ...

