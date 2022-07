Juan Jesus | “Voglio restare a Napoli per molto tempo Koulibaly? Addio importante ma andiamo avanti Obiettivo? Posso dirlo ai tifosi”

(Di sabato 16 luglio 2022) Dal ritiro di Dimaro–Folgarida,ha fatto il punto sull’inizio di stagione delche ha visto partire diversi calciatori importanti. Il difensore azzurro, da poco diventato nuovamente papà, ha parlato degli obiettivi stagionali e del lavoro che sta svolgendo la squadra di Luciano Spalletti in vista dell’inizio della stagione. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “La nascita di mia figlia mi rendefelice. Solo chi l’ha vissuto sa quant’è bello: è bellissima e sonofelice. Il mio lavoro e il mio dovere è essere qui adesso: lo faccio per lei e per il suo futuro. Non è mai secondario il lavoro né la famiglia. Ma sono qui per iniziare a preparare una stagione”. Vittoria più grande esserti confermato in un ...

Juan Jesus: "Puntiamo sempre al massimo. Koulibaly la storia, ma ora andiamo avanti. A Napoli come in... Juan Jesus, difensore del Napoli, direttamente dal ritiro di Dimaro ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli