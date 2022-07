Interesse del Napoli per Keylor Navas (Di sabato 16 luglio 2022) Il Napoli è alla ricerca di un portiere, ed ha messo gli occhi su Keylor Navas. Infatti, dopo la partenza di Ospina, che giocherà nella squadra saudita dell’dell’Al-Nassr, la squadra di Luciano Spalletti si ritrova con solo un portiere. Per ora c’è solo Alex Meret, vicino al rinnovo fino al 2027, per cui mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale. Il Napoli pensa a Navas: nodo ingaggio L’altro portiere potrebbe essere l’esperto Keylor Navas: 35enne in forza al PSG. Il suo palmares parla per lui, in cui spiccano le tre Champions League consecutive con il Real Madrid. Ora in Francia, dopo anni da assoluto protagonista, è entrato in competizione con Gianluigi Donnarumma. Nella scorsa stagione, con Mauricio Pochettino in panchina, c’è stata un’alternanza tra i due estremi ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 16 luglio 2022) Ilè alla ricerca di un portiere, ed ha messo gli occhi su. Infatti, dopo la partenza di Ospina, che giocherà nella squadra saudita dell’dell’Al-Nassr, la squadra di Luciano Spalletti si ritrova con solo un portiere. Per ora c’è solo Alex Meret, vicino al rinnovo fino al 2027, per cui mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale. Ilpensa a: nodo ingaggio L’altro portiere potrebbe essere l’esperto: 35enne in forza al PSG. Il suo palmares parla per lui, in cui spiccano le tre Champions League consecutive con il Real Madrid. Ora in Francia, dopo anni da assoluto protagonista, è entrato in competizione con Gianluigi Donnarumma. Nella scorsa stagione, con Mauricio Pochettino in panchina, c’è stata un’alternanza tra i due estremi ...

